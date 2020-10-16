عسل النحل يخفف متاعب السعال لدى الأطفال

المصدر: كولن - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأنه يمكن تخفيف متاعب السعال لدى الأطفال بواسطة عسل النحل؛ إذ يعد وصفة منزلية فعالة، وخالية من الآثار الجانبية لعلاج عدوى المسالك التنفسية العلوية، خصوصاً لدى الأطفال.

ومع ذلك، لا يعد عسل النحل مناسباً للأطفال الأقل من عام. وليس من المفيد تسخين العسل أولاً؛ إذ لا يقضي ذلك على البكتيريا.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب، في حال استمرار متاعب السعال لدى الطفل لمدة تزيد على أسبوعين، خصوصاً إذا كان السعال مصحوباً بأعراض أخرى، مثل: الحمى، وقصر النفس.

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