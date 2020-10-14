السعودية: إعادة يد لمصاب تعرّضت لقطع كامل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، بالسعودية، في تحقيق إنجاز تمثل في إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت «صحة بيشة» إنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم نظراً لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، إذ أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

وأضافت أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة، وتماثل للشفاء، وخرج من المستشفى.

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