تدابير بسيطة للنساء لتخفيف «المتاعب الشهرية»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إلى أنه يمكن تخفيف متاعب الدورة الشهرية ببعض التدابير البسيطة؛ إذ يمكن مواجهة تقلصات البطن المؤلمة من خلال تعاطي المسكنات، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين واستخدام القربة الدافئة.

كما يمكن مواجهة اعتلال المزاج والتقلبات من خلال ممارسة الرياضة كالمشي على سبيل المثال؛ إذ إنه يساعد الجسم على إفراز هرمون الإندورفين المعروف باسم «هرمون السعادة»؛ إذ إنه يساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة النفسية والمزاج.

وتعاني بعض النساء خلال فترة الدورة الشهرية احتباس السوائل بالجسم، لذا ينبغي الابتعاد عن الأطعمة، التي تحتوي على الكثير من الملح، كرقائق البطاطس والوجبات السريعة؛ نظراً لأنها تتسبب في تفاقم المشكلة.

كما ينبغي أيضاً شرب السوائل بكمية كافية للمساعدة في إدرار البول، ومن ثم التخلص من احتباس السوائل.

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