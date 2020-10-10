النصف_الحلو.. «فيا».. تطبيق أسلوب الحياة الفاخر يحط رحاله في دبي

تبعث علامة «فيا» روحاً من التجدّد في ساحة تطبيقات الجوال في الإمارات، مع إطلاق تطبيقها لمكافآت أسلوب الحياة الفاخر لسكّان دبي وزوّارها.

يتيح التطبيق المصمّم بأسلوب أنيق لمستخدميه اختبارَ متعة العيش الحقيقية، حيث يضع في متناولهم باقةً من الوجهات الأكثر تميّزاً في المدينة.

وسيشمل أكثر من 100 مطعم واستراحة مميزة بحلول 2021، ليمنح مستخدميه فرصة الانغماس في مجموعة من النشاطات الرياضية وتجارب السبا الحصرية، علاوة على ممارسة الغولف في أبرز ملاعب دبي.

يُذكر أنّ المكافآت الحصرية التي يقدّمها تطبيق «فيا» أتت ثمرة التعاون مع أبرز الفنادق على غرار ماندارين أورينتال، وبارك حياة دبي، وأنداز دبي النخلة، وﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي ودوسِت تاني، إلى جانب تجارب الطعام والاستجمام والنوادي الرياضية في أبرز ثلاث وجهات تابعة لدبي غولف، وهي نادي الإمارات للغولف، وعقارات جميرا للغولف، ونادي خور دبي للغولف واليخوت.

ويوفّر «فيا» تجربة تفاعلية منذ النقرة الأولى، إذ يشكل همزة الوصل بين الوجهات الأكثر تميّزاً والمستهلكين الذين يعشقون أسلوب الحياة الفاخر في المدينة.

علاوةً على ذلك، يشجّع هذا التطبيق مفهوم الولاء المتبادل من خلال المكافآت واكتساب النقاط، فهو يمنح المستخدمين فرصةً لاكتساب درهم مقابل كل 10 دراهم تنفق لدى شريك من شركاء «فيا»، بالإضافة إلى حسومات على كلّ عملية شراء عبر التطبيق. ويمكن استرداد قيمة نقاط المكافآت المكتسبة لدى أي شريك مشارك في التطبيق.

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