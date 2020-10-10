البني بدرجاته يلوّن فساتين الخريف والشتاء

المصدر: ميونخ ■د.ب.أ

يكسو اللون البني الفساتين في خريف/‏‏شتاء 2020/‏‏2021، ليمنح المرأة إطلالة دافئة ولذيذة. وأوضحت مجلة «إن ستايل»، المعنية بالموضة والجمال، أن البني يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع، يشمل لون الكاكاو والشوكولاتة والموكا والبندق والبني المائل للصدأ، مشيرة إلى إمكانية تنسيق هذه الدرجات مع بعضها بعضاً، أو مع الألوان الفاتحة كالبيج، ودرجات الكريمي، للحصول على إطلالة متناغمة. وأضافت المجلة أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً للفستان التريكو، الذي يتمتع بملمس وثير، وكذلك الفستان الجلد، الذي يمتاز بطابع فخم وأنيق.

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