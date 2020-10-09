فرنسا تشجع مواطنيها على وقف الإنفاق على الهواتف الذكية الجديدة

المصدر: باريس - د.ب.أ

أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، أن فرنسا بصدد إعداد حوافز لتشجيع المستهلكين على تحول عاداتهم في الإنفاق إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية المستعملة، في محاولة لخفض التداعيات على البيئة، ودعم المشروعات المحلية الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، وتحفيز وقف الإنفاق على الهواتف الذكية الجديدة.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستطبق بداية من شهر يناير المقبل بتطبيق نظام تسجيل نقاط على استخدام الأجهزة المستعملة، وإنه سيتم تخصيص 21 مليون يورو (25 مليون دولار) في إطار خطتها التحفيزية لتمويل المشروعات الناشئة ومشروعات أخرى.

وذكرت وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي وزميلها وزير الشؤون الرقمية سيدريك آو، لـ«بلومبرغ» أن الحكومة تجري محادثات من أجل تعزيز عمليات شراء الأجهزة المستعملة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة التي يتم حالياً وضع اللمسات النهائية لها.

وأضافت: «نريد أن نشجع الأشخاص الذين يريدون شراء سماعة هاتف، أن يفكر أولاً في الأشياء المستخدمة التي أعيد تجديدها».

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