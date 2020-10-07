الدب السمين في 2020.. وزنه 635 كيلوغراماً

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تُوج دب ضخم، يطلق عليه لقب «الدب 747» كفائز في مسابقة أسبوع «الدب السمين»، وهي المسابقة السنوية التي تقام في حديقة ومحمية آلاسكا الوطنية، التي ترصد وتكرم الدب الأضخم وزناً.

ويسمى الدب الذكر، 747، على اسم الطائرة العملاقة طراز «بوينغ 747»، على الرغم من أنه ليس بنفس حجمها، إلا أنه ضخم. وتشير تقديرات المتنزه أن الدب يزن نحو 1400 رطل على الأقل (635 كيلوغراماً)

ومثل معظم الدببة الذكور في الحجم والعمر، فإن الدب لديه ندوب حول وجهه وعلامات الحياة القاسية في البرية.

وبالنسبة للدببة، فإن كونها سمينة في هذا الوقت من السنة يعتبر أمرا صحيا في الواقع، حيث أنها تعطيها أفضل الفرص للبقاء على قيد الحياة في الشتاء.

وبشكل عام، شارك 12 دباً في مسابقة هذا العام، الذي تم حسمها من خلال استطلاع شارك فيه محبو الدببة على الإنترنت.

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