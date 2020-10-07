النباتيون عُرضة لنقص عناصر غذائية مهمة

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

قال أخصائي التغذية العلاجية، البروفيسور الألماني هانز هاونر، إن النباتيين عُرضة لنقص بعض العناصر المغذية المهمة، مثل: فيتامين B12، المهم لبناء الدم والأعصاب، واليود المهم لعمليات النمو والغدة الدرقية والأعصاب والمخ والجهاز القلبي الوعائي.

وعلل ذلك بأن الجسم يمتص هذه العناصر، عبر المواد الغذائية النباتية بصورة أقل، مقارنة بالمواد الغذائية الحيوانية.

ولتجنب نقص هذه العناصر المهمة للصحة، تنبغي استشارة خبير تغذية، لبحث إمكانية تناول مكملات غذائية.

وأشار هاونر إلى أن النظام الغذائي النباتي يعد، بشكل عام، مفيداً للصحة؛ إذ يحد خطر الإصابة بالبدانة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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