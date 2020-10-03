ثمرة يقطين عملاقة تسجل رقماً قياسياً جديداً

المصدر: باد إيسن (ألمانيا) - د.ب.أ

سجل بستاني ألماني رقماً قياسياً جديداً بتقديمه ثمرة يقطين يصل وزنها إلى أكثر من 702 كيلوغرام.

وحصل المزارع كفين راتاي بهذه الثمرة على المركز الأول في بطولة اليقطين في ولاية سكسونيا السفلى، ليتمكن بذلك من الدفاع عن اللقب الذي حازه العام الماضي عندما قدم ثمرة يقطين بوزن 568 كيلوغراماً.

وكشف راتاي أنه كان يعطي لثماره في مزرعته ما يتراوح بين 400 و500 لتر ماء أسبوعياً، بالإضافة إلى أسمدة سائلة «وطالما تشرق الشمس، فإنها تزداد نمواً».

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