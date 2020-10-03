النصف_الحلو.. «ريبوك» تُطلق مجموعة أسطورة الثمانينات

أطلقت شركة «ريبوك»، أخيراً، مجموعة أسطورة الثمانينات التي تتميّز بكونها مستوحاة من توهج النيون، وطيف من ألوان وأنماط الثمانينات التي تميّز تلك الحقبة الجميلة، كما تم إدخال تطريزات الدنيم المزدوج، ونقوش رسومات الحيوانات الشرسة، وتحاكي أحذية المجموعة الجديدة ملابس أسطورتي الثمانينات: بطل التمارين الرياضية وأيقونة أفلام «DC» Super hero.

وتشتمل مجموعة «Reebok x WONDER WOMAN ™ 1984» على:

- تصميم يبهر الأبصار مثل درع النسر الذهبي الجديد لشخصية ديانا، ويحتفل هذا التصميم بتمكين المرأة القوية من خلال المجموعة النسائية الأكثر شهرة، ويتميز الحذاء بجزئه العلوي المصنوع من الجلد الذهبي المجسم الفاخر والأجنحة الذهبية المميزة.

- تصميم آخر يحاكي سترة شخصية باربرا الجلدية بتفاصيل تشمل الجزء العلوي من جلد النوبوك الناعم، ولسان الحذاء مستوحى من الفهد، والكعب من جلد الثعبان.

- تصميم مستوحى من تحول شخصية باربرا من عالمة إلى شريرة، وتمت صناعة الحذاء من مزيج من عناصر ملابس باربرا المدنية، وهي القماش والكتان والقطن ونقش نسيج على شكل فهد.

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