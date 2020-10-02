أين تذهب.. 1 OAK ملاذ لعشاء حافل بالموسيقى

أُعيد افتتاح 1 OAK Dubai كصالة حافلة بموسيقى ترفيهية ومطعم، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها بلدية دبي وسلطات الصحة العالمية. وتعاونت ظاهرة الحياة الليلية في نيويورك مع الشيف الشهير «ميت مان» في لندن ريتشارد تورنر، لتقديم قائمة طعام لذيذة داخل محيطها الداخلي جنباً إلى جنب مع منطقة حضرية انتقائية وضعها منسقو الأغاني المقيمون يان تورنر وديانا مونتانا.

من خلال نهج ثوري محدد الاتجاه، خضع 1 OAK لتحول أنيق لتوفير تجربة آمنة وممتعة. ويوفر المطعم والردهة التي تم إطلاقها حديثاً للضيوف ومحبي الموسيقى تجربة نابضة بالحياة تعطي الأولوية للرفاهية، وتقدم المأكولات والكوكتيلات اللذيذة والمريحة في بيئة بعيدة عن المجتمع.

ويشتهر ريتشارد تيرنر بخبرته ودقته، وهو الشيف التنفيذي لشركة Hawksmoor International، ومدير Pitt Cue، Blacklock، وأسس أكبر مهرجان للطهي في المملكة المتحدة، Meatopia، والذي يجمع الطهاة معاً لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من حفلات الشواء واللحوم والموسيقى، ولأنه شغوف باللحوم ذات الجودة العالية والمُحددة من مصادر أخلاقية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بساندويتش جبنة الترافل المشوية، شرائح الكمأة الدقيقة مع البصل والأعشاب على الجبن المختلط، المشوي داخل شرائح خبز العجين المخمر.

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