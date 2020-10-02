أين تذهب.. «سكاليني»: قائمة جديدة احتفالاً بنهاية الصيف

ترحب «سكاليني»، واحة جميرا الإيطالية المثالية، بالأشهر الباردة من خلال قائمة جديدة تضم الكمأ الأبيض المستورد حديثاً من ألبا، المنطقة الأولى من الكمأ الأبيض، جنباً إلى جنب مع مجموعة مختارة رائعة من سبريتز. ويتوافر للضيوف من الساعة 12 ظهراً إلى 11:30 مساءً يومياً، ويمكن للضيوف الاستمتاع بمأكولات شهية منعشة على التراس الأخضر المورق في المطاعم.

ويتم تقديم الأطباق الكلاسيكية العريقة والمفضلات القديمة، والقائمة الموسمية مستوحاة من المأكولات المريحة والمنتجات الطازجة من إيطاليا.

ويتم تشجيع الضيوف على تجربة مجموعة مختارة من العروض الخاصة التي تتميز بماسة مطبخ Scalini، وتشمل الأطباق بوراتا دي أندريا، ملكة الجبن من بوليا إيطاليا، المليئة بالموتزاريلا الناعمة والقشدة؛ الهليون الأبيض «ألا كونتيسا»، الهليون المطهو على البخار، يقدم مع صلصة هولانديز؛ Aquarello Parmesan Risotto، ويتم تحضيره من Parmigiano الطازج؛ وزبدة تاجليوليني الموضحة، تاجليوليني محلي الصنع أعد «آلا سكاليني» في عجلة كبيرة من الجبن جرانا بادانو.

مستوحى من Spritz الشهير من ساحل أمالفي، يقدم Scalini مجموعة جديدة تدمج النكهات المعقدة مع الفقاعات الإيطالية. تشمل النكهات الأزهار المصنوعة من العنب البري الطازج، والبنفسج وزهرة البلسان، وأمارو الذي يمزج ماء الجبل الأسود المنعش مع البرتقال، و Pesca، وهو طعم منعش للخوخ والليمون والبرتقال.

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