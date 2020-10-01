الانتباه لأعراض الأزمة القلبية يساوي حياة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

شددت مؤسسة القلب الألمانية على أن كل دقيقة لها ثمنها عند الإصابة بأزمة قلبية؛ إذ يمكن تجنب عواقبها الوخيمة كلما عولجت مبكراً.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في الشعور بضيق شديد في الصدر، وضيق التنفس، وآلام شديدة في القفص الصدري لمدة تزيد على خمس دقائق. وغالباً ما تكون هذه الآلام خلف عظم القص، وفي بعض الأحيان تهاجم الآلام الرقبة والظهر والذراع والجزء العلوي من البطن.

ومن الأعراض الأخرى أيضاً الدوار والغثيان والقيء والتعرق والتشوش الذهني والإعياء الشديد غير المبرر.

وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استدعاء الإسعاف فوراً للخضوع للعلاج على وجه السرعة.

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