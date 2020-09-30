باستخدام الخميرة.. اختبار رخيص يكشف «كورونا» في دقائق

المصدر: سيدني - د.ب.أ

يعمل باحثون أستراليون على اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في غضون 5 إلى 15 دقيقة، باستخدام خميرة الخبز كمكون رئيس.

ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية «شينج تكنولوجيز» تمويلاً قدره 5ر1 مليون دولار أسترالي (07ر1 مليون دولار أميركي) للإنفاق على المشروع الذي قال باحثون اليوم الأربعاء إنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل.

وقال كبير الباحثين يادفير جريوال إنه يوضع بضع قطرات من محلول خاص على مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار على شريط، ويمكن الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة، اعتماداً على شدة الإصابة.

وأوضح أن الخميرة تحتوي على جزيئات بإمكانها حبس الفيروس.

ويمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق.



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