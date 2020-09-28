محاربة شوائب البشرة.. تبدأ من الغذاء

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن تغيير النظام الغذائي يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة شوائب البشرة.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه يتعين على الذين يعانون حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والتهاب الجلد العصبي، الابتعاد عن الكربوهيدرات السريعة الموجودة على سبيل المثال في الخبز الأبيض والحلويات.

ويتمثل الهدف من ذلك في خفض مستوى السكر بالدم، للحيلولة دون زيادة هرمونات النمو، التي تعمل على تحفيز إنتاج هرمون الأندروجين، الذي يزيد بدوره من الإفرازات الدهنية، ما يؤدي إلى ظهور الشوائب.

وبدلاً من ذلك، ينبغي تناول الأغذية المحتوية على الكربوهيدرات البطيئة، والتي تتمثل مصادرها في خبز الحبوب الكاملة والبطاطس والمعكرونة والأرز، إلى جانب الخضراوات والفواكه الطازجة والبروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك والدواجن، علاوة على الإقلال من اللحوم الحمراء والحليب. ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية، إلى جانب استخدام مستحضرات العناية المناسبة لطبيعة البشرة.

• أغذية الكربوهيدرات البطيئة تتمثل مصادرها في خبز الحبوب الكاملة والبطاطس والمعكرونة والأرز والخضراوات والفواكه.

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