النصف_الحلو.. BOSS تطلق مجموعة حصرية لموسم الخريف

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

في إطار الشراكة الوثيقة التي تجمع BOSS بالملاكم أنتوني جوشوا، أطلقت العلامة مجموعتها الحصرية ومحدودة الإصدار من الملابس التي تلائم مختلف المناسبات لموسم الخريف والشتاء المقبل، وتشمل المجموعة محدودة الإصدار التي تجمع بين الكحلي الداكن واللمسات الذهبية، 10 قطع في مزيج رائع بين الأناقة المعهودة من العلامة ورغبة جوشوا في إضافة «اللون الذي يجسّد الفوز».

تضمّ المجموعة تشكيلة من التي شيرتات والسويت شيرتات وسراويل الجيرسيه والمحبوكات إضافة إلى جاكيتات مزودة بقلنسوة، ويتميز كلٍ من هذه التصاميم بشعار BOSS الأيقوني المتقوّس باللون الذهبي، إما كتفصيل مميز أو بحجم كبير يمتدّ على الصدر أو أعلى الظهر. تم تصميم التي شيرتات والسويت شيرتات بقصة مريحة، فيما تتسم المحبوكات وسراويل الجيرسيه بقصة ضيّقة تُبرز قوام الجسم.

وتحمل كل قطعة ملصقاً منسوجاً يضم كلمات تحفيزية عن لسان الملاكم مثل: «ساعة أخرى، يوم آخر. لا تسمح للنجاح بأن يسيطر على عقلك، ولا تدع الفشل يسكن قلبك». يكرر جوشوا أيضاً هذه العبارات في فيلم الحملة الذي يعرض قصة المجموعة التي تم تصويرها في لندن في وقت سابق من هذا العام.

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