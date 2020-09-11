أين تذهب.. مجموعة جميرا: إقامة أطول.. فرص أكثر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة جميرا عن إطلاق عروض قيّمة تثري تجربة زوارها خلال شهر سبتمبر، وتعزز استرخاءهم عند إقامتهم في إحدى وجهاتها في الإمارات.

وسواء كنتم من عشاق الاسترخاء بجانب المسابح الاستثنائية في فنادق ومنتجعات جميرا على الواجهة البحرية الخلابة، أو ترغبون بالاستمتاع بإقامة عصرية في إحدى وجهاتها المميزة في قلب المدينة، سيحظى زوار مجموعة جميرا في الدولة، والذين حجزوا عطلتهم المميزة في الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر بفرصة واحدة مقابل كل ليلة يقضونها لدخول السحب اليومي على مجموعة من الجوائز القيّمة. وكلما طالت مدة إقامتكم ازدادت فرصكم بالفوز.

وفاز عدد من الزوار المحظوظين بالعديد من الجوائز والتجارب المميزة، بما في ذلك إقامة شاملة لمدة ليلتين في واحدة من الفيلات الملكية في بيت البحر في جميرا بيتش هوتيل؛ وتجربة التنقل بسيارة رولز رويس الحصرية من برج العرب؛ وحفل عشاء أمسية رأس السنة لشخصين مع الإقامة في جميرا القصر. كما فاز أحد الزوار المحظوظين بتجربة الاسترخاء المميزة (Romance 1001 Roses) لتقاسمها مع أحد الأحبة، والتي تشمل جلسة تدليك أو حمام تركي وعلاجات الوجهـ بالإضافة إلى فرصة الاسترخاء في جناح الشخصيات المهمة، والاستفادة من الوصول المجاني الكامل إلى جميع مرافق تاليس سبا، بما في ذلك تناول طعام الغداء في مطعم النافورة في جميرا زعبيل سراي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news