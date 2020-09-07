زيت وردة المسك.. حافل بالفوائد

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

وصفت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أن زيت وردة المسك (Rosehip Oil) يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة، إذ يمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية، وملمساً ناعماً كالحرير.

وأوضحت المجلة أن زيت وردة المسك يزخر بالفيتامينات (A وB1 وB2 وC وE) والمعادن والأحماض الأمينية (حمض اللينولييك و حمض ألفا-اللينولينيك)، ومضادات الأكسدة.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة، يعد زيت وردة المسك سلاحاً فعالاً لمحاربة كل مشكلات البشرة، مثل البثور والرؤوس السوداء والبقع الصبغية وبقع الشيخوخة والجفاف والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

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