اين تذهب.. «أوك روم» يفتتح أبوابه من جديد

يسرّ فندق «اديشن أبوظبي» الإعلان عن إعادة افتتاح مطعم «أوك رووم»، وهو مطعم الستيك الفاخر من ابتكار الشيف العالمي، توم أيكنز، والحائز جوائز عدة.

واحتفاءً بأجود الأطباق العالمية والمنتجات الأصلية، سيفتح المطعم أبوابه كل خميس وجمعة، وسيقدم تجربة جديدة كلياً لبرانش يوم الجمعة، بأجواء ممزوجة مع موسيقى الروك آند رول البريطانية.

ويقع مطعم «أوك رووم» في فندق «اديشن أبوظبي»، وسيتم الترحيب بزوار المطعم، الذي يحاكي تصميم المطاعم الإنجليزية التقليدية المتميزة بخشب البلوط، لتناول المأكولات الفاخرة المتوافرة على قائمة الطعام الخاصة بأمسيات الخميس والجمعة، التي تضم خيارات متنوعة تشمل شرائح اللحم الفريدة مثل ضلع USDA Prime، وستيك ويستهولم واغيو وبلاك أونيكس، وLittle Joe Tomahawk، وضلع واغيو Wylarah، ويتم تقديمها مع مأكولات جانبية ومقبلات فاخرة، مثل رقائق البطاطا مع الكمأة والبارميزان، وسلطة الكيل والكاجو، وكوكتيل اللوبستر. ولعشاق الحلويات يقدم المطعم كريم برولي وحلوى إيتون ميس، وبودينغ ستيكي توفي.

ويقدم مطعم «أوك رووم» برانش، يوم الجمعة، بحلة جديدة ليتمتع الزبائن بثلاث ساعات من المأكولات والمشروبات المميزة في أجواء مفعمة بالحيوية من الساعة 12 ظهراً وحتى الخامسة مساء. وتتوافر خلال البرانش قائمة من الأطباق البريطانية المميزة، مقترنة بمجموعة مختارة من المشروبات المتنوعة والمقدمة مع خبز «أوك رووم» المميز مع الزبدة وعدد من المقبلات المشتركة، ويتمكن الزبائن من اختيار طبق رئيس وطبقين جانبيين، تليها الحلويات والأجبان التي يتم تقديمها للمشاركة. وهناك أيضاً خيارات للارتقاء بالتجربة، حيث تتوافر أطباق الستيك ويستهولم واغيو الدرجة (6) واللوبستر المشوي، مقابل 100 درهم إضافية.

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