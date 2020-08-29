النصف_الحلو.. إصدار جديد من دار Garrard للمجوهرات

طرحت دار Garrard للمجوهرات إصداراً جديداً من مجموعة «وينجس إمبريس» المفضّلة لدى عشاق العلامة، ويزخر هذا الإصدار بتصاميم فريدة تتألق بأجمل الأحجار الكريمة الملونة. وجاءت هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على مجوهرات المجموعة المستوحاة من الألوان المتغيرة لانعكاس الضوء في الكريستال. وأبدعت دار Garrard للمجوهرات في صياغة توليفة لافتة من الياقوت الوردي والأصفر والزبرجد، ضمن نقوش أجنحة الملاك التي ترمز إلى السلام والنقاء والحماية من الخطر.

وتضفي هذه الأحجار المصوغة وفق طراز «كاليبر» وميضاً لونيّاً سلساً على جانب واحد من كل قطعة، فيما يبرز تقليب الجوهرة تصميم الأحجار الخلاب، والتناغم الساحر لتدرجاتها اللونية الهادئة مع الذهب الأبيض والوردي والأصفر.

ويتميز تصميم كل قطعة بجناح مزدوج، وتظهر تفاصيل الريش بشكل واضح عبر مجموعة من النقوش المرصّعة بألماس أبيض دائري الشكل، بينما يشرق وميض الأحجار الكريمة أسفلها. وتتضّمن الإضافات الجديدة قلائد وخواتم تزيّن أنامل السيدة العصرية بأجنحة خفّاقة. كما تشتمل القطع على أقراط أذن بشكل حلقات ودبابيس تم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد على ابتكارات مجموعة مجوهرات «وينجس إمبريس».

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