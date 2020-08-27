بين الأسبوعين الـ 16 والـ 28.. أنسب وقت لسفر المرأة الحامل

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء، بأن الثلث الأوسط من الحمل (الفترة بين الأسبوعين الـ16 والـ28) يعد أنسب وقت للسفر.

وعللت الرابطة ذلك بأن المرأة في هذه الفترة تكون قد تخطت المراحل الأولى الخطرة، التي يكثر فيها شعورها بالغثيان، كما أن بطنها لا يكون كبيراً لدرجة تمثل لها مشكلة.

وحذرت الرابطة من خطورة السفر في الأسابيع الأخيرة من الحمل، حيث تزداد احتمالية الولادة المبكرة في هذه الفترة.

وفي حال السفر بالطيران ينبغي على الحامل حجز مقعد في الصفوف الأولى، كي تتوافر لأقدامها حرية حركة كافية، كما ينبغي عند ربط حزام الأمان مراعاة أن يمر الحزام من أسفل البطن بحيث لا يكون ضاغطاً على الجنين.

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