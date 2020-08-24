شرب الماء يحمي من جفاف الشفاه في الصيف

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

تتسبب حرارة الصيف بجفاف الشفاه وتشققها لدى البعض، ما يفسد جمال المرأة، حسب خبيرة التجميل الألمانية، بريجيت هوبر، التي تنصح بإمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف لترطيبه من الداخل، إذ ينبغي شرب ما لا يقل عن لترين يومياً.

ولحماية الشفاه من الحروق الشمسية ينبغي استخدام مستحضرات الحماية المخصصة لذلك. ولتدليل الشفاه ينصح بتطبيق زيت الزيتون قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً، إذ إنه يعمل على منحها ملمساً مفعماً بالأنوثة.

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