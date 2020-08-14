أصغر ضحية لفيروس كورونا في أستراليا.. شاب في العشرينات

المصدر: سيدني - د.ب.أ

توفي شاب في العشرينات من عمره بسبب إصابته بـ«كوفيد-19»؛ ما يجعله أصغر ضحايا الجائحة في أستراليا، حسبما أعلن اليوم الجمعة.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز للصحافيين في ملبورن إن الشاب كان أحد 14 شخصاً توفوا في ولاية فيكتوريا خلال الليل.

وبإحصاء الوفيات الجديدة يرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فيكتوريا إلى 289 حالة، وفي عموم أستراليا إلى 375 حالة.

ولم يحدد المسؤولون عمر الشاب بالضبط.

وفرضت قيود صارمة على المقيمين في عاصمة الولاية ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجول من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً وارتداء الكمامة إلزامي.

وسجلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9ر4 ملايين نسمة ما مجموعه 15 ألفاً و863 حالة إصابة بالفيروس ولا يزال 659 مصاباً في المستشفيات و41 في العناية المركزة.

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