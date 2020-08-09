انتشال جثث 4 طلاب هنود.. غرق أحدهم وحاول الباقون إنقاذه في روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت سلطات مقاطعة فولغوغراد الروسية مقتل أربعة طلاب من الهند غرقاً في نهر فولغا.

ونقل موقع «روسيا اليوم» اليوم الأحد عن متحدثة باسم فرع لجنة التحقيق الروسية في المقاطعة، أن طلاباً من أحد معاهد مدينة فولغوغراد، وسط البلاد، وبينهم أربعة طلاب هنود، ذهبوا للاستراحة على شاطئ النهر بالقرب من المدينة، حيث بدأ أحد الطلاب الهنود بالغرق فهرع أصدقاؤه الثلاثة لنجدته.

وتابعت: «ولكن اتضح أنه لم يكن أحد منهم يحسن السباحة، فلم يستطيعوا النجاة، وعثر رجال الطوارئ على جثثهم غداة الحادث».



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