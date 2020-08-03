مزيج أعشاب يخفف من متاعب المعدة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوردت مجلة «ناتور آرتست» الألمانية أنه يمكن علاج متاعب المعدة كالتهيّج والآلام، من خلال شرب شاي الأعشاب التالية:

اليانسون والشمر والكراوية: يساعد هذا المزيج على طرد غازات المعدة والأمعاء. وتتم عملية التحضير بتكسير البذور قبل التحضير مباشرة لعدم تطاير الزيوت العطرية، وتنقع ملعقتان صغيرتان من الخليط مع كوب من الماء المغلي، ويُترك المشروب لينقع لخمس دقائق.

البابونج: الزيت الذي يحتويه البابونج يعمل على علاج الالتهابات والتشنجات، ويعزّز التئام الجروح. ويُسكب كوب من الماء المغلي على ملعقة كبيرة من زهور البابونج ويترك الشاي لينقع لخمس دقائق.

ويكفي لتخفيف الأعراض تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب بين الوجبات.

المليسة: الزيت العطري للمليسة له تأثير مضاد للتشنجات. ويحضر شاي المليسة بسكب من اثنين إلى أربع ملاعق صغيرة من أوراق المليسة الجافة مع كوب من الماء المغلي، ويُترك لينقع لخمس إلى 10 دقائق. ويتم شرب من ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم.

يشار إلى أن للأعشاب فوائد بالجملة، ويعتمد عليها خبراء الطب البديل، ومن يلجأون إلى الوصفات التي تأتي من الطبيعة في مداوة العديد من الآلام المختلفة، التي يتباين تأثيرها من شخص إلى آخر.

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