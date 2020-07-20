الرياضة تحمي العين أيضاً.. تقي من المياه الزرقاء

المصدر: هايدلبرج - د.ب.أ

ذكرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون أن الرياضة تساعد في الوقاية من الغلوكوما (المياه الزرقاء)؛ حيث تعمل رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، على خفض الضغط الداخلي للعين، وكذلك إمداد العصب البصري بالدم بصورة جيدة. وأوضحت الجمعية أن ارتفاع الضغط الداخلي للعين يعد أبرز أسباب الإصابة بالغلوكوما، وهو مرض غير قابل للشفاء، ولكن يمكن الحد من الأضرار، التي تلحق بالعصب البصري، من خلال الأدوية والجراحة، خصوصاً إذا تم تشخيصه مبكراً، وذلك للوقاية من الإصابة بالعمى.

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