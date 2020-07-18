النصف_الحلو.. تشكيلة حقائب لـ «عيد الأضحى» من «تايلر إليس»

كشفت «تايلر إليس» عن تشكيلة من الحقائب الجذابة لتكون هدية مثالية للأحبة في عيد الأضحى المبارك. وتمتاز التشكيلة باستخدام مجموعة من المواد الفاخرة والتفاصيل الرائعة، وتشمل العديد من الألوان النابضة بالحيوية، والتي تعكس التزام العلامة بتوفير تصاميم راقية وعالية الجودة. هذا وتشتهر «تايلر إليس» بإبداعاتها الأنيقة وتفاصيلها الكلاسيكية الفاخرة والعملية في آنٍ معاً، وتقدم في هذه التشكيلة باقة كبيرة من الإكسسوارات بأشكال وأحجام متنوعة يمكن تصميمها حسب الطلب. كما تتيح العلامة لعملائها فرصة الاختيار من مجموعة متنوعة من الألوان الزاهية والمواد الفاخرة، وإضفاء طابع شخصي على قطعة فريدة كحفر الأحرف الأولى من الاسم أو تزيينها بنقش أو تطريز.

وتدلل «تايلر إليس» عاشقات الإطلالة الصيفية الجذابة بحقيبة «بيردز أوف بارادايس بي في سي» بنقش الأزهار الجميلة.

وتأتي الحقيبة بغطاء أمامي مثلث الشكل وقفل على شكل رمح وتصميم مقاوم للماء بمقبض علوي وحزام اختياري، ما يجعلها متعددة الوظائف. وأما لمحبات الإطلالة المسائية الأنيقة، تقدم العلامة حقيبة «لي بوشيت»، التي تتألق بمقبض مميز على شكل مغلف بغطاء أمامي مثلث الشكل وقفل مغناطيسي. ويأتي المقبض بسلسلة اختيارية تتدلى حول الجسم. وتتوافر الحقيبة بألوان متعددة، وتم تصميمها بمواد متنوعة وأسلوب عملي أنيق يتيح فرصة التألق بها طوال اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news