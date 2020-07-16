جمال شعرك يبدأ من فروة رأسك

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

أفادت بوابة الجمال «هاوت.دي» بأن جمال الشعر يبدأ من فروة الرأس، التي تتمتع بالصحة.

لذا تنصح البوابة الألمانية بالعناية بفروة الرأس جيداً، وذلك من خلال إجراء تقشير لها بصفة منتظمة؛ إذ يعمل التقشير على تخليص فروة الرأس من الخلايا الميتة والقشور والأوساخ والدهون، ما يتيح لجذور الشعر الفرصة لامتصاص المواد الفعالة بالشامبو أو الغسول أو الماسك بصورة أفضل.

كما أن التقشير يساعد على التخلص من بقايا منتجات التصفيف، مثل الاسبراي، والتي تتسبب على المدى الطويل في زيادة ثقل الشعر وتُفقده لمعانه الطبيعي.

وتنصح «هاوت.دي» باستعمال مستحضر تقشير يحتوي على مواد لطيفة ومهدئة مثل الألو فيرا؛ حيث يتم تدليك فروة الرأس بالماسك وتركه لمدة 20 دقيقة، حتى يؤتي مفعوله، ثم استعمال الشامبو والمرطب كالمعتاد.

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