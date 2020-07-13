5 أطباق على مائدتك تحارب الاكتئاب

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعاني كثير من الأشخاص حول العالم، اليوم، أعراض الاكتئاب والقلق، نتيجة للضغوط النفسية الكثيرة التي يواجهونها، ونسق الحياة اليومية، وكثرة المتطلبات والمسؤوليات، وغيرها من الأسباب التي زادتها جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، ضراوة وتأزماً.

وينزع عدد واسع من هؤلاء إلى الأدوية والمهدئات لعلاج أعراض الاكتئاب، فيما يحاول باحثون اليوم الاعتماد على الدراسات الميدانية، لإثبات قيمة الغذاء السليم الذي يمكن أن يكون بديلاً مثالياً عن العلاجات الكيميائية والأدوية المهدئة. ومن هذه الحلول، وجبات غذائية ومكونات طبيعية موجودة على موائدنا لتساعدنا على التغلب على الاكتئاب والقلق:

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