أين تذهب.. حلويات ووصفات فرنسية مميزة في «لوكسيتان كافيه»

يقدم «لوكسيتان كافيه» قائمة حلويات جديدة من ألذ الفطائر والمعجنات المحضرة يدوياً والوصفات الفرنسية المميزة. تتضمن القائمة الوصفات الكلاسيكية، مثل: البلاك فوريست، والفريزييه، والتشيز كيك، إضافة إلى كيك الجزر الشهي، واللافندر سبونج كيك المستوحى من زهرة جنوب إفريقيا. الكيك والتارت محضرة ومخبوزة يومياً، مكوناتها دوماً طازجة وخلطاتها محضرة يدوياً وخالية من المواد الحافظة والمنتجات المحضرة مسبقاً. كما يمكن تصميم وصفاتنا حسب طلبك.. لا تتردد بإضافة لمستك الخاصة وشاركنا إبداعاتك.

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