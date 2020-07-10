أين تذهب.. «لو رويال مريديان بيتش دبي».. عروض صيفية مجزية

يقدم المنتجع الشاطئي «لو رويال مريديان بيتش» في دبي هذا الصيف عروضاً مجزية على إقامات الغرف للنزلاء. تبدأ العروض الاستثنائية من 440 درهماً فقط للغرفة الواحدة، أو 650 درهماً متضمنةً وجبة الفطور في مطعم «براسيري 2.0»، ووجبة عشاء في أيّ من المطاعم المميزة الحائزة جوائز.

ويبرز «جيلز»، أحد أفضل مطاعم المأكولات البحرية الطازجة في دبي، و«إنديا باي فينيت» المختص بالمطبخ الهندي، إضافة إلى الوجهة الإيطالية العريقة «لا ستريجا»

يطرح المنتجع عرضاً حصرياً ومميزاً على تكاليف الدخول إلى حوض السباحة والشاطئ ليوم واحد، ما يضمن للضيوف قضاء تجارب مسلية مقابل 200 درهم فقط للكبار، و75 درهماً للصغار من عمر ستة حتى 12 عاماً (ومجاناً للأطفال دون سن السادسة).

تجدر الإشارة إلى أن المنتجع الحائز جوائز، قد اتبع إجراءات تضمن سلامة وصحة الضيوف، بما يتماشى مع أحدث البروتوكولات الصادرة عن حكومة دبي

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