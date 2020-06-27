تحذير للحوامل: البدانة خطر على صحتكن

المصدر: ميونيخ ■د.ب.أ

حذر طبيب أمراض النساء الألماني الدكتور كريستيان ألبرينج من خطورة البدانة على صحة الحامل؛ إذ إنها ترفع خطر الإصابة بسكري الحمل، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب السكر في الدم يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو التهابات المسالك البولية أو حالات تسمم الحمل.

وأضاف أن البدانة تتسبب في أحيان كثيرة في حدوث ولادة مبتسرة وكذلك في كِبر حجم الأجنة، والتي يتم ولادتها قيصرياً في أغلب الأحيان. وقد يعاني هؤلاء الأطفال أنفسهم البدانة، ويُصابون بالسكري في ما بعد.

ولمواجهة هذه المخاطر الجسيمة يتعين على الحامل اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة؛ إذ أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة على الأقل تسهم في الحد من خطر ولادة طفل بدين للغاية بصورة واضحة.

من جهة أخرى، يرى الخبراء أن التربية الغذائية للطفل تبدأ من الحمل؛ إذ يصل الطعام، الذي تأكله الأم أثناء الحمل، إلى الجنين عبر السائل الأمينوسي. وينصحون الحامل بتناول أغذية صحية متنوعة وذات نكهات ومذاقات مختلفة لتعويد الطفل عليها منذ البداية.

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