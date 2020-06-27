«ميمو».. التكنولوجيا تدخل عالم الكندورة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أدخلت علامة «ميمو» للأزياء مفهوم الرقي والفخامة إلى تصميم الكندورة التي تعد من أبرز ملامح الأزياء الرجالية في الخليج العربي، حيث تركز «ميمو» على الجمع بين الراحة والجودة بتقديم خدماتها عبر الإنترنت، وتوفيرها للجيل المعاصر من الرجال المعتزين بالتقاليد، والراغبين في إضافة لمستهم الخاصة لإطلالتهم.

وتتميز كندورات «ميمو» بإيلائها عناية خاصة لضمان قياس مثالي للزبائن، وكذلك إمكانية إضافة طلباتهم الخاصة لتصميم زي يعبّر عن تفردهم، وذلك باستخدام تشكيلة مميزة من أجود الأقمشة المستوردة من منتجين عالميين مرموقين من المملكة المتحدة واليابان وسويسرا وإيطاليا. ويتيح تنوع الألوان والخامات خيارات عديدة للزبائن، مع الحفاظ على الجوهر الأصيل والمعايير الفريدة لعلامة «ميمو».

وتتم عملية الطلب عبر الموقع على الإنترنت بدءاً باختيار التصميم ونوع القماش الذي يتلاءم مع ذوق الزبون. وباستطاعة الزبائن طلب دليل الأنسجة من خلال الموقع الإلكتروني لاختبار ملمسها والاحتفاظ به كمرجع مستقبلي. كما تتوافر خيارات التخصيص لإضفاء لمسة شخصية مع إمكانية قيام الزبائن بإضافة طلبات خاصة لتصميم كندورتهم المميزة. وعند تأكيد الموعد، يقوم فريق منسقي الأزياء لدى «ميمو» بزيارة الزبائن في المكان والموعد اللذين يتم تحديدهما لأخذ المقاسات وتدوين أية تعديلات في التصميم قد يرغب الزبون في إجرائها على طلبه. حيث تسعى «ميمو» لإرساء معايير جديدة لمفهوم الرقي والفخامة والتميز والراحة لخدمة طلب الكندورة عبر الإنترنت.

وتقدم «ميمو» مجموعة من الإكسسوارات من بينها الغترة أو الشماغ والعقال والقحفية والسروال القصير والوزار والقميص الداخلي، وذلك لضمان تكميل المظهر والإطلالة المتميزة، وتقديم تصميم أنيق وعصري للرجل الخليجي. كما تقوم «ميمو» بتصميم الكندورات للأولاد، لجعلهم يتألقون بأناقة تضاهي تلك التي يتمتع بها بقية أفراد العائلة.

التقاليد وروح العصر

تجمع كندورات «ميمو» في تصاميمها بين الفخر بالتقاليد ومحاكاة الحداثة وروح العصر، لتجسد الثقة والأناقة التي تميز الرجال الذين صممت لهم، حيث تم دمج هذه المزايا وتعزيزها بتقديم خدمة مريحة والالتزام بالمهنية والحرفية التي لا تضاهى. وتتم عملية الطلب عبر الموقع على الإنترنت بدءاً باختيار التصميم، ونوع القماش الذي يتلاءم مع ذوق الزبون. وعند تأكيد الموعد، يقوم فريق منسقي الأزياء لدى «ميمو» بزيارة الزبائن في المكان والموعد اللذين يتم تحديدهما لأخذ المقاسات وتدوين أية تعديلات يرغب الزبون في إجرائها. ويستغرق توصيل الكندورات الجاهزة ما بين أربعة وستة أيام.

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