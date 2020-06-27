طبيب: ارتداء العدسات أثناء السباحة خطر

المصدر: برلين ■د.ب.أ

قال طبيب العيون الألماني، البروفيسور كلاوس كورسيفن، إن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة يرفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية.

وعلل ذلك بأن العدسات اللاصقة، لاسيما الرطبة، قد تتشبع بالماء وتمتص ما به من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور مسببة الإصابة بالالتهاب، الذي قد يُلحق أضراراً جسيمة بالبصر.

وتتمثل أعراض التهاب القرنية في تورم القرنية وتدهور الرؤية واحمرار العين وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين، والألم الشديد والحساسية ضد الضوء، وزيادة الإفرازات الدمعية، لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح كورسيفن بعدم ارتداء عدسات لاصقة، وارتداء نظارة سباحة بدلاً منها.

وبعيداً عن السباحة، يشدد المختصون على أنه إذا كان يجب عليك ارتداء العدسات اللاصقة، فيُنصح بغسل يديك جيداً قبل وضعها في عينك، وكذلك استخدام قطرات الترطيب إذا كانت تسبب الحكة، وكذلك الحفاظ عليها.

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