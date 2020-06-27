إطلالة «عيون 2020»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تقدّم YSL Beauty طريقتين جديدتين للحصول على إطلالة عيون آسرة تماماً، حيث جرأة لامتناهية باللون الأسود، تُقابلها ألوان نيود مميّزة للغاية، للتوصّل إلى إطلالة العيون الخاصة بعام 2020، كما تمّت الاستفادة من التقنيّات الحديثة إلى أقصى الحدود لابتكار ألوان تلفت الأنظار، ولإنتاج عبوات تُحاكي أناقة تصميم بدلة التوكسيدو الشهيرة. مسكارا MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS الجديدة، سوادها حالك، ما يجعلها مناسبة تماماً لعاشقات المسكارا اللواتي يسعين دوماً للحصول على تأثير أقوى.

وبفضل تركيبتها المعزّزة بالكربون الأسود، تمنح هذه المسكارا تغطية أكثر سواداً من قبل. وقد مُزج الصباغ المكثّف بمستخلص الجوز من حدائق أوريكا الخاصة بـYSL Beauty وبزيت الأرغان لمنح تركيبة تعتني بالرموش.

ولا تتميّز الفرشاة الجديدة بقدرتها على التشبّع بكمية أكبر من التركيبة داخل كلّ من أليافها وحسب، بحيث تغلّف الرموش بشكل متساوٍ عند تطبيقها، بل إنّ الألياف نفسها تتنوّع ما بين مرنة وصلبة، ما يمنح تأثيراً معززاً للكثافة. ومع إطلاق كلّ من الألياف للتركيبة على الشعيرات، فهي تترك أثراً نظيفاً وكثيفاً من دون إلحاق أيّ ضرر بالرموش. كما أن العبوة الخارجية لمسكارا Mascara Volume Effet Faux Cils Radical اتّخذت شكلاً جديداً، حيث اكتسى أعلى الأنبوب بلونٍ أسود مكثّف للمسة من الأناقة العصريّة الجريئة. وتولّى التقاط صور الحملة الجديدة المصوّر العالمي ديفيد سيمز، وتظهر فيها كايا غربر وهي تنظر بجرأة وبشكل مباشر إلى عدسة الكاميرا.

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