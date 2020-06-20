«ستيف مادن» تشكيلة تمزج بين الراحة والتنوّع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

مع حلول فصل الصيف وعودة الرحلات الشاطئية المنتظرة تفيض التشكيلة الجديدة من الصنادل والشباشب من «ستيف مادن»، لهذا الموسم، بتصاميم في غاية الأنوثة تمزج بين الراحة والتنوع، كما تتميّز المجموعة بأناقتها البسيطة وتصميمها العملي الذي يمنحك راحة استثنائية. وتتنوع الألوان لتشمل الألوان المحايدة كالأسود والأبيض والنيود، بالإضافة إلى الألوان الصيفية المبهجة والمزينة، سواء بنقشات أو بإكسسوارات معدنية تجعل منها قطعة تتناسب مع جميع الأذواق. وتعدّ الشباشب الصيفية من «ستيف مادن» خيارك الأمثل لنزهة شاطئية رائعة مع العائلة أو الأصدقاء.

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