فنادق «أكور»: عروض مغرية لأعضاء برنامج الولاء

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

كشفت مجموعة أكور، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة والفنادق، عن إطلاق خصومات مغرية في ما يزيد على 50 من منتجعات وفنادق العلامة المنتشرة في الإمارات. وتصل هذه الخصومات حتى نصف قيمة عروض الإقامة والطعام، وذلك حصرياً لأعضاء برنامج الولاء ALL. وتتيح المجموعة لأعضاء البرنامج فرصةً مجزيةً للاستمتاع بإقامة لا تُفوَّت، مع خصم نصف قيمة الإقامة الفندقية لليلة واحدة أو أكثر وتجارب طعام مختارة ضمن وجهاتها اعتباراً من اليوم وحتى 31 يوليو. علماً أن باقة العروض هذه صالحة للإقامات حتى 31 ديسمبر 2020. ويدعو فندق سوفيتل داون تاون الأعضاء لتجربة السحر الفرنسي داخل غرفه وأجنحته المصممة بعناية فائقة على امتداد 31 طابقاً، ومرافقه المزودة بمنتجات علامتي لانفين وهيرميس. كما تكتمل الرفاهية مع أسرّة سوفيتل MyBedTM المريحة والمطاعم الراقية وأركان المشروبات العصرية والتراس المميز بإطلالات مذهلة على أفق المدينة. ويشار إلى أن سوفيتل داون تاون هو الفندق الفاخر الوحيد الذي يتصل بدبي مول عبر ممر معلّق ومكيّف، ما يوفر للضيوف تجربة تسوّق وترفيه استثنائية، ووصولاً سهلاً إلى المعالم المميزة مثل دبي أوبرا وبرج خليفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news