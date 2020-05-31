إنفوغرافيك.. القاتل الصامت

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

يمثل اليوم العالمي دون تدخين، الذي يقام سنوياً، فرصة لرفع مستوى الوعي حول الآثار الضارة والقاتلة لاستهلاك التبغ والتعرض للتدخين غير المباشر ، ويهدف إلى تثبيط الاستهلاك بأي شكل من الأشكال. يدعو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين جميع الشباب إلى الانضمام لهذا اليوم من أجل أن يصبحوا جيلاً خالياً من التبغ. تعمل الحملة على دعم الجهود العالمية والوطنية لفرض سياسات مكافحة التبغ القائمة على الأدلة.

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