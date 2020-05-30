«نيموزينا».. تصاميم قطنية لعطلات داخلية أنيقة

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

nali@ey.ae

يتطلع صيف 2020 إلى إيجاد طرق جديدة للاستمتاع هذا العام، حيث لاتزال قيود السفر قائمة نسبياً في المستقبل المنظور، ما يعني محاولة إيجاد طرق بديلة للاستمتاع بهذا الموسم، والحصول على عطلات ممتعة داخل الدولة، وهي الحزم التي يطلق عليها أخيراً اسم «ستايكيشن»، والتي تعين خلال هذه الفترة العائلات على الخروج من دائرة العزلة المنزلية إلى العطلات الداخلية.

وبسبب هذه الظروف الاستثنائية، ليس هناك من وقت أفضل لتوضيب أزياء عطلة نهاية الأسبوع، والتوجه إلى واحد من مجموعة كبيرة من الشواطئ أو الجزر الجميلة التي لا تبعد كثيراً عن المنزل، وبما أنك غير قادرة على الوصول إلى الريفييرا الإيطالية هذا الصيف، فإن العلامة التجارية الإماراتية Nemozena قررت أن تجلب الريفييرا الإيطالية إليك. وتماماً كسابقاتها، صُنِعَت مجموعة NEMOZENA لربيع وصيف 2020 في إيطاليا، وهي تتميّز ببصمة العلامة الشهير القائمة على الأناقة المريحة، فالمجموعة تضم عدداً كبيراً من الأزياء القطنية الخفيفة، والقطع الفردية الصيفية، ما يجعلها مثالية لأي شاطئ هادئ.

وتقدم العلامة في هذا الموسم مزيجاً من الأقمشة الإيطالية الفاخرة وخفيفة الوزن، ولوحة ألوان نابضة بالحياة، وتصاميم انسيابية سلسة، الأمر الذي يعطي التشكيلة روحاً مرحة، ويخلق رغبة في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، من المناطق الجبلية الساكنة إلى الواحات الخضراء النائية في الصحاري والجزر المثالية الهادئة أو الشواطئ البسيطة على سواحل المدن.

تتميز القطع بالكثير من العملية، والراحة، في إطار مشرق وسعيد، وغير مقيّد، سواء من خلال سراويل «الريفييرا» القصيرة، والمصنوعة 100% من القطن، وتُقدّم باللونين البرتقالي الفاتح أو الأبيض العاجي، إضافة إلى الفستان الهفهاف ذي الألوان المميزة المائلة إلى البنفسجي، بقصته الواسعة العارية الأكتاف والحمالات الخفيفة، والذي يعتبر خياراً سهلاً وعملياً، بينما تحمل القبعة الداخلة ضمن إكسسوارات المجموعة لمستها الخاصة لروح العطلة، وهي القبعة القابلة للارتداء على الوجهين، إضافة إلى حزام Obi، وهما القطعتان المزدانتان بطبعات صحراوية مستوحاة من تقنية «الإيكات» وسحر أسواق التوابل المغربية، وهما مثاليان للتنسيق مع أي فستان فضفاض.

ولأمسية أو عشاء أنيق في الهواء الطلق، فقد يكون اختيار السروال الطويل ذي الساق الفضفاضة Wide-leg Skirt Effect Pants إلى جانب القميص المماثل والقابل للارتداء من الجهتين برقبته المستديرة وقصته المريحة، خياراً مثالياً، ولإطلالة بسيطة ولافتة في الوقت نفسه، يمكن اختيار قفطان Long Caftan With Fringed Plastron الطويل مع الصدارة المهدبة، في حين أن فستان Kimono Sleeved Dress ذا الأكمام الواسعة المشابهة لأثواب «الكيمونو» اليابانية التقليدية، التي تتميز بتنوع الألوان فيها كالفوشيا، والأزرق الحالك، وهي القطعة المناسبة لتعطي شعوراً بالراحة، والانتعاش أيضاً خلال أمسية أنيقة من أمسيات الصيف الحارة.

وفي عالم يسيطر عليه كل ما هو رقمي بشكل مفرط، أصبح التوق إلى الهروب من حدود جدران المنزل الأربعة لاستكشاف الطبيعة القابعة على عتبة باب المنزل أقوى من أي وقت مضى هذا الصيف، فقد باتت التجارب الحسية والارتباط بالجمال الطبيعي وعبره أكثر أهمية مع ضرورة البقاء في المنزل، على الرغم من أهمية المسافات الاجتماعية الاحترازية التي تفرضها الظروف، لذا، تشع مجموعة «نيموزينا» لربيع وصيف 2020 بأسلوب ومضمون يتّسمان بالفخامة وسهولة الارتداء، بصرف النظر عن الوجهة، ولتجمع هذه المجموعة بجوهرها التصاميم المعاصرة مع عنصر الراحة، وهو المزيج الرابح للابتعاد عن روتين العمل من المنزل، والغوص في أجواء إجازات الـ«ستايكيشن» الشرق أوسطية المريحة والهادئة.

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بسبب الظروف الاستثنائية ليس هناك من وقت أفضل للحصول على عطلات ممتعة داخل الدولة.

صُنِعَت مجموعة ربيع وصيف 2020 في إيطاليا وتتميّز ببصمة العلامة الشهيرة القائمة على الأناقة.

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