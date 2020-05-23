خيار جديد في وسائل منع الحمل.. «جل» بدون هرمونات ينال الموافقة الأميركية

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أصبحت مادة هلامية (جل) جديدة لتحديد النسل هى أول وسيلة بدون هرمونات من وسائل منع الحمل تحصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأميركية منذ عقود، ما يقدم خياراً آخر لسوق تبلغ قيمته 4ر5 مليارات دولار، حسبما قالت وكالة أنباء بلومبرغ أمس الجمعة.

ويعمل الجل، الذي يسوّق تحت اسم «فيكسي» من جانب شركة «إيفوفيم بيو ساينسيز» للأدوية الحيوية، على جعل مستويات السائل الحمضى الأساسي المتعلقة بالهيدروجين لدى المرأة غير مناسب للحيوانات المنوية عند استعمال الجل قبل ساعة من اللقاء الحميم.

وقالت بلومبرغ إن الموافقة توفر خياراً جديداً نادراً في سوق وسائل منع الحمل، التي تهيمين عليها حبوب الدواء طوال الـ60 عاماً الماضية.

وكان أول نوع جديد تماماً لوسائل منع الحمل بدون هرومونات، هو واق أنثوي، تمت الموافقة عليه عام 1993.

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