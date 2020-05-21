بالصور..حفلات موسيقية في سيدني..الجمهور من السيارات فقط

المصدر: سيدني -رويترز

قدمت المغنية وكاتبة الأغاني كيسي دونوفان عرضا موسيقيا مجانيا على منصة في سيدني منح معجبيها فرصة الاستمتاع بأحد أوائل العروض الموسيقية المباشرة لأول مرة منذ شهور، لكن تعين عليهم البقاء في السيارات لمشاهدة الحفل.

وبدأ رواج الحفلات الموسيقية التي تقدم لجمهور السيارات ما يتيح للفنانين التواصل مع الجمهور فعليا مع الحفاظ في الوقت نفسه على التباعد الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا.

وقدمت دونوفان، التي اشتهرت بعدما فازت في برنامج "أستراليان أيدول" قبل أكثر من عشرة أعوام، العرض في ساحة سيارات تضم نحو 40 سيارة يستقلها الجمهور.

وللحفاظ على التباعد الاجتماعي لا يسمح للجمهور بمغادرة سياراتهم لكن يمكنهم الاستماع للحفل عبر موجة (إف.م) فائقة التردد على أجهزة الراديو في السيارات للحصول على صوت عالي النقاء أو إنزال النوافذ والاستماع مباشرة عبرها. وبدلا من التصفيق أوالتلهيل، يستخدم الجمهور أبواق السيارات لتحية الفنانين.

وتعتزم شركة "درايف-إن انترتينمنت أستراليا" التي نظمت الحفل تقديم المزيد من العروض الموسيقية في ساحات انتظار السيارات خلال الشهور المقبلة كي يتسنى للمزيد من الأشخاص الحضور مع استمرار تخفيف إجراءات العزل العام التي طبقتها الحكومة لمواجهة مرض كوفيد-19.

وقدم نجم موسيقى الريف الأميركي كيث أوربان حفلا مفاجئا على الهواء مباشرة في سينما للسيارات في ناشفيل في اختبار لما قد تبدو عليه الحفلات الموسيقية في عصر التباعد الاجتماعي.

ومن المعتقد أن هذا الحفل كان الأول من نوعه في الولايات المتحدة بعد إلغاء مئات الحفلات والجولات الموسيقية وإغلاق قاعات العرض في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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