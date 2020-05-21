3 مستحضرات ماكياج جديدة للوجه والعيون من Gucci Beauty

تتواصل مسيرة أليساندرو ميكيلي الإبداعية، من خلال مستحضرات ماكياج الوجه والعيون الجديدة من Gucci Beauty. ابتكرت المستحضرات الجديدة بالاستناد إلى بيان أليساندرو ميكيلي عن الحرية. وتشمل التشكيلة الجديدة ثلاثة مستحضرات تهدف إلى إبراز الشخصية هي على الشكل التالي:

1- البودرة المجمّلةPoudre De Beauté Mat Naturel

بودرة للوجه قابلة للتعزيز، توحد البشرة وتمنحها مظهراً مثالياً طبيعياً. دلّلي نفسك بعادات العناية بالجمال التي كانت متّبعة في ما مضى، من خلال بودرة Poudre De Beauté Mat Naturel ذات الملمس الانسيابي الفائق النعومة. تغمر هذه البودرة بشرة الوجه برقّة وتداعب الحواس بفضل عطرها الزهري الرقيق.

2- قلم تحديد الحواجب بتأثير البودرة

Crayon Définition Sourcils هو عبارة عن أداة متعددة الاستخدامات لرسم الحواجب وملئها. البودرة تأتي داخل القلم نفسه لتعطي مظهراً طبيعياً. هذا القلم ثنائي الأطراف ويتمثّل أحد طرفيه في فرشاة أسطوانية تسمح بتمشيط الحاجب.

3- الجِل الملمّع متعدّد الاستعمالات

أضيفي لمسة خاصة على خطوات ماكياجك الاعتيادية، من خلال هذا التأثير اللامع المميّز. بفضل لمسته الشفافة المعزّزة للإشراقة، يُضفي جل Eclat De Beauté Effet Lumière تألقاً ساحراً. يُمكن استخدام هذا المستحضر على العيون والشفاه والخدود.

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