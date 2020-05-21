«أتلانتس النخلة».. تجربة إفطار «آمنة» في شهر رمضان

يقدم منتجع أتلانتس النخلة في دبي تجربة إفطار مميزة، خلال شهر رمضان المبارك، على الشاطئ الخاص بمطعم «وايت بيتش» الكائن في المنتجع، مع الالتزام بساعات تقييد الحركة في إمارة دبي.

وتتضمن هذه التجربة قيام الشيف علي البرجي، رئيس الطهاة التنفيذي للمأكولات الشرقية في منتجع أتلانتس والمسؤول عن مطعم «أيامنا» اللبناني وخيمة أساطير، بالتعاون مع الشيف إبراهيم طه، المسؤول عن مطعم «وايت بيتش»، بتقديم أشهى الوجبات وفق خدمة التوصيل، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية التي أرستها الحكومة والجهات الصحية في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والتعقيم والنظافة، والتزام الضيوف بلبس الكمامات والقفازات.

ولمحبي تجربة الأكلات التي تقدمها «خيمة أساطير» الرمضانية، سيتمكن سكان إمارة دبي من طلب وجبات الإفطار والسحور بين الساعة الخامسة عصراً والساعة 12 ليلاً، ليتمتعوا بأشهى المأكولات الرمضانية المعدة من قبل الشيف علي البرجي، عبر تطبيقات Uber Eats وZomato.

ويعدّ منتجع أتلانتس النخلة في دبي الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، ويقع على هلال جزيرة النخلة في دبي. وافتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من عام 2008. ويمتد المنتجع على مساحة 46 هكتاراً، ويتضمن قائمة من المعالم المائية والترفيهية المتكاملة، تشمل 17 هكتاراً من مدينة «أكوافنتشر» المائية المذهلة. ويضم المنتجع واحدة من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يعيش في بحيراته أكثر من 65 ألف صنف من الكائنات البحرية. ويعدّ أتلانتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة.

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