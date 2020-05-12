البيتزا تعود إلى نابولي بعد أسابيع من الإغلاق

المصدر: روما - د.ب.أ

لا يمكن تصور نابولي دون بيتزا، ولكن لأسابيع كثيرة اضطر السكان في هذه المدينة الواقعة بجنوب إيطاليا تحمل الإغلاق من دون طعامهم المفضل.

وأخيراً بعد سبعة أسابيع من الإجراءات الصارمة لإبطاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، سمحت السلطات لمطاعم البيتزا بإشعال النيران في أفرانها الخشبية مجدداً، ولكن لخدمة التوصيل فقط.

وكان إغلاق المطاعم مؤلماً للغاية في نابولي التي تفتخر بكونها منشأ البيتزا، وهي مدرجة على قائمة التراث الثقافي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لأسلوبها النابوليتاني الشهير في إعداد البيتزا.

وقال رئيس رابطة بيتزا نابولي الحقيقية، أنتونيو باتشي، أخيراً: «إنه عامل مهم نفسياً أن يعود طهاة البيتزا إلى العمل، ولكن خدمة التوصيل لن تساعدنا مادياً كثيراً».

وعاد نحو 200 مطعم بيتزا للعمل مجدداً من أصل 500 بالمدينة. وقال باتشي: «ولكننا نأمل أن يتمكن الناس على الأقل من القدوم لأخذ الطلبات الخارجية بأنفسهم. لماذا يمكن الاصطفاف في متجر ولا يمكن ذلك في مطعم بيتزا؟».

وقال عمدة نابولي، لويجي ماديستريس: «حتى في وقت الحرب لم تطفأ أفران البيتزا في المدينة لمدة شهرين». والحكومة في روما أعلنت سابقاً أن المطاعم والحانات لن تعود للعمل إلا في يونيو، ما يزيد مخاوف كثيرة من الخراب المالي بين أصحاب مطاعم البيتزا.

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