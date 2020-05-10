جلسة رمضانية تتسبب بإصابة 16 فردًا من عائلة بحرينية ب"كرورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشفت وزارة الصحة الوزارة في ممكلة البحرين عن رصدها إصابات بفيروس كورونا لعائلة بحرينية مكونة من 16 فردًا، انتقلت لها العدوى من أحد أفراد العائلة بسبب عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة، في اختصار تجمعات الإفطار، وضرورة ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه عند الخروج من المنزل للضرورات المعيشية والتقيد بتدابير التباعد الاجتماعي. وتسبب رجل لم يلتزم بهذه التعليمات في نقل الفيروس إلى جميع أفراد عائلته بمافيهم والديه وإخوانه وأخواته وعدد من أطفال العائلة. بحسب صحيفة "الأيام"

وأكدت الوزارة إن الوعي هو مسؤولية كل فرد تجاه نفسه ومجتمعه، ويجب الالتزام بتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية بما يضمن منع انتشار الفيروس.

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