اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي..هذه حقيقة الفيديوالوحشي لتعذيب القطة

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستياء والسخط بعد انتشار مقطع فيديو لفتيات تقمن بتعذيب قطة صغيرة ودهسها بأقدامهن حتى ماتت في نهاية المشهد. وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضبط الفتيات ومحاسبتهن على ما قمن به من عمل لا يمت للإنسانية بصلة.

واختلف الآراء حول جنسية الفتيات في الفيديو، ورجحت آراء أن تكون الحادثة قد وقعت في طنجة بالمغرب، ولكن خرجت سلطات المدينة لتنفي هذا الأمر. وذهبت آراء أخرى إلى أن الفيديو تم تصويره في ماليزيا، قبل أن قبل أن يتضح أن الفيديو يعود لعام 2015، وتم تصويره في دولة هندوراس.

وحقق الفيديو تفاعلا كبيرا، من الذين علقوا عليه الفنان محمد هنيدي الذي غرد قائلا: "اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها، بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا انها عمل في كائن بريء كده". وأضاف: "أي كان مين دول وفي أي مكان من العالم، لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والأخلاق عشان ميتحولوش لوحوش".

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