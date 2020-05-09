موضة العيد البرّاقة من «ستيف مادن»

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تزداد الخيارات والأفكار للظهور بأجمل الإطلالات المحاكية لموضة هذا الموسم، وغالباً ما تعتبر «ستيف مادن» واحدة من العلامات التجارية التي تشتهر بتقديم خيارات متنوعة ومجموعات كبيرة من التصاميم والأفكار التي تعين على الوصول للقطعة المناسبة. وتقدم «ستيف مادن» مجموعة العيد من الأحذية والحقائب، والتي توفر تجربة أنماط جريئة ومميزة مشابهة لما تقدمه الموضة العالمية، بتصاميم تتنوع وتضم تشكيلة مسائية براقة ولامعة ذات روح احتفالية مناسبة للعيد، كما تضيف حقائب التشكيلة التناسق المطلوب لإطلالة متكاملة.

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