«كريت آند باريل» في رمضان.. أنماط تقليدية وروائح عطرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «كريت آند باريل»، العلامة الرائدة في صناعة المفروشات المنزلية، تشكيلة خاصة بشهر رمضان المبارك تبرز الجمال العربي وتحتفي بروعة المناطق العربية. وتتضمن المجموعة الجديدة، التي تحاكي التصاميم الإسلامية الأصيلة، إصدارات خاصة حصرية لمتجر المفروشات المنزلية، مستوحاة من أنماط الحياكة العربية التقليدية والأشكال دائمة التغيّر والمعالم الصحراوية في هذه المنطقة.

وتقدم «كريت آند باريل» خيارات واسعة من الإكسسوارات والديكورات، التي من شأنها أن تضفي أجواءً دافئة ومضيافة، في الوقت الذي تتطلع فيه العائلات إلى الحفاظ على روح وعادات الشهر الفضيل. إذ تقدم دار «صلصال للتصميم» مجموعة «السدو» المستوحاة من الأشكال الهندسية التي تميّز أنماط النسيج البدوي التقليدي الذي نسجته قديماً القبائل البدوية، وهذه المجموعة ستصدر قريباً.

كما تعتمد مجموعة «فيروز» من دار «صلصال للتصميم» أنماطاً من الأزرق الناعم والأخضر والذهبي، والتي تذكّرنا بالأنغام العذبة للسيدة فيروز التي سُميت المجموعة تيمناً بها، إذ تحاكي أكواب الشاي من مجموعة «صلصال فيروز» جمالية هذا الصوت المميز.

وتشكل مجموعة «خمسين» و«البخور» الإصدار الخاص من «أوزليم تونا»، إضافةً مميزة إلى أجواء التقوى والصفاء الروحي.

من جهتها، تقدم العلامة التجارية الخاصة بالشموع «لافا مومنتس»، إصداراً خاصاً يحمل اسم «تسامح».

وتقدم «كريت آند باريل» في إطار هذا التعاون مع المصممين منتجاتٍ تضيف الكثير لمجموعتها الخاصة التي تحمل اسم «كشيدة»، التي تتميز بظلالها الذهبية الرقيقة والخشبية الغنية.

تصاميم خاصة لإضفاء أجواء التأمل والهدوء والتقوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news