طعام خارق يغفل عنه كثيرون

المصدر: بون - د.ب.أ

وصفت الجمعية الألمانية للتغذية الخرشوف - الذي يغفل عنه كثيرون - بأنه بمثابة طعام خارق؛ إذ يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات من ناحية، ويعزّز عملية الأيض والهضم من ناحية أخرى.

وأوضحت الجمعية أن الخرشوف غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين B وفيتامين E وبروفيتامين A.

كما يحتوي الخرشوف على مادة «سينارين»، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، وتعزز عمليتي الهضم والأيض.

ويزخر الخرشوف أيضاً بالألياف الغذائية، خاصة الإينولين، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء وعملية الهضم.

ويتميز الخرشوف بأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تتمتع بتأثير إيجابي على جمال البشرة، كما أنه يساعد على إدرار البول وطرد السموم من الجسم وتثبيط الالتهابات.

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