أفكار لشغل وقت أطفالك في المنزل

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

من المستبعد أن يُصدر الأطفال الصغار شكاوى خلال هذه الفترة، فليست هناك مدرسة أو واجبات مدرسية، كما أن الأم والأب موجودان في المنزل كل يوم.. ومع ذلك تمر بعض الأيام أحياناً ببطء شديد على الأطفال والكبار على حد سواء. ولمواجهة الشعور بالملل، نقدم لك بعض الأنشطة يمكن ممارستها في المنزل وتعمل على تنشيط حواس الطفل:

1- الطهاة الصغار

توفر متسع من الوقت يخلق الفرصة لإمضاء لحظات من المشاركة والمرح، وهي تكون في المطبخ بالنسبة لمعظم الشغوفين بفنون الطهي. وبذلك يستمتع أفراد عائلتك معاً ولتصقل موهبة أطفالك الصغار في الطهي عبر هاتين الوصفتين للأطعمة الحلوة والشهية التي تضم وصفات عمل الكاب كيك والكوكيز.

2- كتب التلوين

أحضر صندوقاً من أقلام اللباد أو التلوين لتبدأ المتعة. ستشغل الرسومات أوقاتهم لساعات طويلة لقد أثبتت التجارب أن التلوين يُحسِّن المهارات الحركية ويُطوِّر القدرة على التركيز. يمكن الاستمتاع بها من دون حدود.

3- ألعاب الطاولة

مارسوا ألعاب الطاولة لإمضاء الوقت سوياً ولتحقيق هدف مشترك، وهو قضاء أوقات مفعمة بالمرح، هناك عامل مشترك يجمع بين ألعاب الورق والنرد، وهو أنها تتم باستخدام أشياء موجودة بالفعل في المنزل.

4- مشروبات الكوكتيل

تضم القائمة مجموعة من عصائر الكوكتيل، منها كوكتيل غزل البنات. ولإعداد هذا المشروب ستحتاج إلى غزل بنات وسكر مُلون وليمونة ومشروب غازي بنكهة الفاكهة. الطريقة: ضع شريحة ليمون على كوب مصنوع من مادة غير قابلة للكسر وغلِّفها بالسكر المُلون.

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